Covid, "una commissione d'inchiesta sui soldi spesi da Arcuri"

Una commissione d'inchiesta sui soldi spesi da Arcuri. La chiede il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, su 'La Stampa', dove precisa: "Su quel miliardo e mezzo di euro spesi dal commissario Arcuri tra siringhe speciali, gel, ventilatori cinesi acquistati grazie ai buoni uffici dell'onorevole D'Alema ma non funzionanti, mascherine spesso non a norma, banchi a rotelle. Chiedo una commissione di inchiesta su questi temi, ma mi stupisce il silenzio di tante forze politiche. Mentre gli italiani morivano di Covid c'e' stato qualcuno che si e' arricchito in modo illecito?". Il migliore futuro capo dello Stato si chiama Mario Draghi?

"Parlare dei candidati alla presidenza della Repubblica e' scorretto innanzitutto verso una persona che si chiama Sergio Mattarella. Si votera' a febbraio del 2022, c'e' ancora molto tempo. Draghi, sia a Palazzo Chigi sia al Quirinale, sara' a lungo protagonista politico di questo Paese. Viene considerato un tecnico ma ha una sensibilita' politica che molti presunti politici sognerebbero di avere". "La dote ai diciottenni e' un'ottima idea, ma non con la patrimoniale o la tassa di successione - dice parlando della proposta di Letta - aumentare le tasse e' un errore grave, sempre. Farlo adesso un'assurdita'. Letta avanza proposte piu' per posizionamento interno che non per altro. Come sulle donne: ho letto che vorrebbe donne sacerdote. Proposta interessante, certo. Ma mentre la Chiesa decide su questo problema millenario perche' il Pd non vota qualche donna sindaco in una grande citta'? Troppo facile spremere i cittadini anziche' tagliare le spese. Sul tema c'e' una distanza siderale tra me e Letta. Enrico e' stato l'ultimo premier ad aumentare l'Iva, per me le tasse andavano diminuite, cosa che il mio governo ha fatto con Imu e Irap. Le differenze erano su questo, non sullo 'stai sereno'".

La Nato? "Spero che tocchi a un italiano. Da noi ci sono autentici amici dell'Alleanza che possono ambire a quel ruolo: da Gentiloni a Casini allo stesso Letta. Faccio il tifo per loro. Io invece voglio rimanere qui".