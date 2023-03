Crisanti, lo zanzarologo contro tutti e le trame degli “angeli della siringa”

Crisanti, la rapida trasformazione dei Covidstar da “angeli della siringa” a scaltri arrampicatori mediatici. Analisi

Nel meraviglioso mondo dei microbi volano stracci avvelenati e decollano ogni giorno i temuti uccelli paduli che hanno come destinazione il popò di “dotti, medici e sapienti”, come direbbe Bennato. Già prima il popolo italiano aveva capito che chi li aveva salvati o aveva tentato di farlo non era esattamente una amorevole confraternita di carità. La rapida trasformazione dei Covidstar da “angeli della siringa” a scaltri arrampicatori mediatici era sotto gli occhi di tutti.

Hanno invaso i media, soprattutto la televisione, per due anni e mezzo ed ora sui media ci sono tornati ma per altri motivi e cioè la gestione disastrosa della fase inziale del Covid da parte proprio di quei politici con cui sono andati a braccetto e che gongolavano a vicenda.

Peccato che ora che le indagini della procura di Bergamo per epidemia colposa si sono concluse i nodi vengano al pettine. Ora è un tutti contro tutti dettato dalla necessità di salvarsi dalle accuse incrociate. Giuseppe Conte e la sua pochette, sono nel mirino dei giudici come lo sono però anche Roberto Speranza, l’OMS, Attilio Fontana e molti altri minori. Ma chi ha scatenato tutto questo? Un virologo che alcuni chiamano spezzatamente “zanzarologo” che ha fatto per la procura di Bergamo una bella perizia tecnica che ha inguaiato i politici suddetti.