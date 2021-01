De Luca: "Picchi di positivi preoccupanti. La Campania rischia la zona rossa"

De Luca: "Servono comportamenti rigorosi"

"C'e' un livello abbastanza elevato di positivi e un rilassamento grave. Rischiamo di fare entrare la regione in zona rossa e di chiudere tutto". Cosi' il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. "Se i comportamenti non saranno di estremo rigore non ci vuole niente a passare dalla zona gialla a quella rossa, il tutto sara' accentuato dall'apertura delle scuole secondarie", ha aggiunto. De Luca parla di "picchi estremamente preoccupanti" e cita, tra gli altri, il caso di Torre Annunziata

Crisi: de Luca, immagine vergognosa di mercato politica

"La democrazia è fatta anche di esempi, di pedagogia, di dignità, altrimenti perde l'anima e il suo valore fondamentale. Se vi dovessi dire che la democrazia italiana in questo momento ha dignità, vi direi una cosa nella quale non credo. Ai cittadini arriva un'immagine vergognosa, di mercato della politica". Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, affrontando il nodo della crisi di governo nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. "È entrato in crisi il governo - prosegue - ed è caduto un altro mito, quello dell’uno vale uno. Abbiamo visto che quando si dà vita a governi di persone improbabili si fa fatica ad andare avanti. Per delicatezza non voglio parlare nominativamente di alcuni ministri del governo che si è dimesso. Ci sono stati ministri che in qualunque paese civile del mondo avrebbero fatto fatica a essere impegnati anche come parcheggiatori abusivi"