Dove è cominciata la pandemia di Covid? Science: "L'origine è stata a Wuhan"

Qual è stato il primo vero caso di Covid-19 al mondo?

La domanda che da quasi due anni turba gli osservatori di tutto il pianeta pare avere trovato una risposta grazie allo studio dello scienziato Michael Worobey, pubblicato dalla rivista scientifica “Science”.

Secondo questa analisi, il vero paziente numero 1 della pandemia di Coronavirus è stata una commerciante del wet market di Wuhan, risultata positiva intorno alla metà di dicembre del 2019.

Michael Worobey, della University of Arizona, ha studiato le informazioni pubbliche disponibili, arrivando alla conclusione che tutto sia partito dal mercato dal pesce: "In questa città di 11 milioni di persone, metà dei primi casi sono legati a un luogo delle dimensioni di un campo da calcio. Diventa molto difficile spiegare questo schema se l'epidemia non è iniziata sul mercato".

Gli animali vivi e lo spillover all'uomo

Alcuni casi sono specificatamente legati alla parte occidentale del mercato, dove venivano ospitati e venduti cani vivi come i cani procione, che possono essere un potenziale ospite intermedio: possono essere infettati dal virus, pur mostrando pochi sintomi, se non nulli.

"Questa è una prova convincente che il Covid-19 ha un'origine nel mercato associata ad animali vivi, molto simile al primo virus della SARS", ha commentato David Robertson dell'Università di Glasgow, in Scozia. "È difficile dire se le prime trasmissioni iniziali siano avvenute dagli animali ai clienti o tramite i fornitori o in entrambi i modi".

L’OMS aveva identificato l’origine del Covid-19 nello spillover dagli animali all’uomo, ma senza sciogliere il dubbio sulla genesi dei sette casi di polmonite inspiegabile registrati prima del 30 dicembre.

Già lo scorso maggio, sempre su Science, Michael Worobey e una quindicina di altri scienziati avevano pubblicamente richiesto che fosse considerata l'ipotesi di una fuga del virus da un laboratorio di Wuhan.