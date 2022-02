Esenzione vaccino Green Pass, chi può ottenerla e come funziona

Esenzione vaccino Green Pass: tutti i dettagli su come ottenerla e dove scaricarla in formato digitale

Il Governo ha introdotto l'obbligo vaccinale per diverse categorie di professionisti (medici, poliziotti, etc) e per gli over 50 in generale ma alcune persone non possono sottoposti al vaccino Covid per ragioni mediche e necessitano comunque del Green Pass per poter lavorare e recarsi in negozi e attività di qualunque genere. Ecco tutti i dettagli su come ottenere l'esenzione vaccino Green Pass e chi ne ha diritto.

Esenzione vaccino Green Pass: chi ne ha diritto

Hanno diritto all'esenzione vaccino Green Pass tutti coloro che presentano specifiche condizioni cliniche documentate per cui non possono essere vaccinati o il vaccino debba essere somministrato in forma differita. La validità dell'esenzione vaccino Green Pass dipende dalla specifica condizione clinica del soggetto ed è indicata sul documento stesso. In caso di positività al Covid-19 anche l'esenzione vaccino Green Pass viene revocata e poi riattivata automaticamente a seguito della guarigione.

Se avete diritto all'esenzione vaccino Green Pass ma avete comunque ricevuto la multa destinata agli over 50 che non si sono sottoposti a nessuna dose, ecco tutte le informazioni su come fare ricorso.

Esenzione vaccino Green Pass: addio al formato cartaceo

Dal 28 febbraio anche chi ha l'esenzione vaccino Green Pass non potrà più presentare ai controlli il documento in formato carteceo ma solo utilizzandone la versione digitale. L'esenzione vaccino Green Pass è rilasciata gratuitamente e su richiesta da su richiesta dell’assistito dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta, dai medici vaccinatori delle strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate e dai medici Usmaf o medici Sasn operativi nella campagna di vaccinazione anti Covid.

Esenzione vaccino Green Pass: come scaricare la versione digitale

Alla certificazione per l'esenzione vaccino Green Pass è associato un codice Cuev (codice univoco di esenzione dalla vaccinazione) che genera la versione digitale con QR Code. Verrà inoltre inviato dal ministero via SMS, email o al proprio indirizzo un codice Authcode, che può essere utilizzato come alternativa al Cuev. Potete scaricare sul telefono il formato digitale dell'esenzione vaccino Green Pass da:

Sul sito www.dgc.gov.it/web/ utilizzando tessera sanitaria o SPID

Dall'app Immuni

Dall'app IO

Dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale

