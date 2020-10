Federnuoto annuncia 8 atleti positivi al Covid-19

Federico Burdisso, Martina Rita Caramignoli, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Stefano Di Cola, Sara Gailli, Edoardo Giorgetti, Matteo Lamberti, Alessio Proietti Colonna e Simona Quadarella sono risultati positivi al Covid-19. La Federnuoto, con una nota sul proprio sito, ha comunicato che "i tamponi di controllo effettuati nel corso del collegiale in svolgimento a Livigno hanno registrato la positività al Covid-19 di tutti gli atleti sono asintomatici". Gli esami effettuati invece ai membri dello staff tecnico-sanitario "hanno dato esito negativo". La nota specifica come "l'allenamento collegiale è ovviamente stato sospeso e, in accordo con la Asl locale, tutti i convocati resteranno in isolamento e quarantena presso la struttura. Il collegiale è cominciato l'11 ottobre (sarebbe finito il 5 novembre) e gli atleti prima di radunarsi si erano sottoposti ad esami con esiti negativi". I tamponi sono stati eseguiti "all'indomani della positività riscontrata dagli atleti Simone Sabbioni e Alice Mizzau, aggregati alla selezione di San Marino, che comunque soggiornavano in albergo diverso ed effettuavano allenamento in altri orari rispetto alla selezione azzurra".