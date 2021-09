Geen Pass obbligatorio, tamponi a prezzi calmierati fino al 31 dicembre

Prezzi dei tamponi calmierati nel decreto che il governo si appresta a varare. Scendono a 15 e 8 euro fino al 31 dicembre, data in cui dovrebbe terminare lo stato di emergenza, con ampliamento per le farmacie. Per tutti i fragili che non possono vaccinarsi sarà gratuito, mentre sarà fissato a 8 euro per gli under 18 e a 15 euro per tutti gli altri.

Per le farmacie scatta l'obbligo di adeguarsi alla convenzione per un prezzo calmierato dei tamponi: si sta ragionando sul prezzo di 8 euro per i minorenni e per chi accede ai tamponi per fare attivita' di volontariato. Lo avrebbe deciso la cabina di regia che si e' svolta a palazzo Chigi. La norma tuttavia, precisa una fonte, va verificata.