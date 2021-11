Germania, restrizioni per No Vax. Siero obbligatorio al personale sanitario

Germania stretta nella morsa della quarta ondata Covid: scattano restrizioni per i non immunizzati e vaccino obbligatorio per tutto il personale sanitario

In tutta la Germania scattera' la regola del '2G' (accesso solo ai vaccinati e a chi e' guarito dal Covid) "ogni volta che venga superata la soglia di ospedalizzazione 3". E' quanto ha affermato Angela Merkel nella conferenza stampa al termine del vertice con i governatori dei Laender.

"Abbiamo definito le soglie di ospedalizzazione dopo le quali mettere in atto tutto un catalogo di misure", ha aggiunto la cancelliera, che ha parlato di una "situazione drammatica". Secondo il nuovo regolamento, cosi' Merkel, se l'incidenza di ospedalizzazione di pazienti ammalati di Covid in un determinato Land supera il 3, scatta la regola 2.

"Se invece si supera l'indice 6, scatta la regola '2G+', che impone anche ai vaccinati e ai guariti da Covid di sottoporsi ad un tampone" per accedere agli spazi pubblici. Non solo: "Superata la soglia 9", ha detto ancora la cancelliera, "scatta la decisionalita' dei singoli parlamenti regionali, che dovranno mettere in campo tutti gli strumenti possibili, compresi restrizioni forti ai contatti sociali": in altre parole, compresi i lockdown.

In Germania, "la situazione sarebbe decisamente migliore se ci fossero piu' persone vaccinate": lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, secondo cui tutti coloro che hanno piu' di 18 anni e che hanno fatto la seconda dose di vaccino piu' di cinque mesi fa dovrebbero fare un richiamo.

"Staremmo meglio in Germania se non ci fosse un tale deficit nelle vaccinazioni". Lo ha detto Angela Merkel a Berlino al termine del vertice con i governatori dei Laender, dove sono state decise nuove misure per fronteggiare il drastico aumento dei contagi da Covid-19. "Da questo punto di vista", ha aggiunto la cancelliera, "e' una buona notizia la raccomandazione da parte della Commissione permanente per la vaccinazione di estendere la terza dose agli over-18".

Al tempo stesso, cosi' Merkel, "si tratta anche di una grande sfida". A detta della cancelliera, "sono necessarie 27 milioni di terze dosi. Il governo e i Laender si impegnano a fare un'offerta in questo senso a tutti i cittadini, e questo implica un grandissimo atto di forza nazionale". Secondo quanto emerso dal vertice con i Laender, l'offensiva di vaccinazione per le terze dosi nei piani dovrebbe avvenire entro Natale.

"Gli Stati federali ritengono necessario che tutti i dipendenti degli ospedali e delle istituzioni che forniscono assistenza, nonché delle case di cura per anziani e di cura e nei servizi di assistenza mobile, che abbiano contatto con le persone vulnerabili, siano obbligate a farsi vaccinare contro il coronavirus". È quanto si legge in un documento della conferenza tra i Land tedeschi e il governo federale.