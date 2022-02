Green Pass abolito dopo il 31 marzo? Le parole del sottosegretario Costa

Green Pass, Costa: eliminato dopo il 31 marzo? "Scenario possibile"

"Fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c'è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione" e sulla possibilità che si elimini il Green pass dopo il 31 marzo, ovvero con la fine dello stato di emergenza "credo che sia uno scenario possibile, dobbiamo completate la somministrazione delle terze dosi ma con questo ritmo per marzo potremmo aver finito e così si potrà aprire uno scenario con meno misure restrittive". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1.

Green Pass, Costa: "Obbligo per chi lavora in smartworking, non esclusi controlli"

L'obbligo del green pass per i lavoratori in smartworking "c'è nella misura in cui la norma primaria prevede l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50, è chiaro quindi che l'obbligo è esteso a tutta questa categoria e a questa fascia d'età. E' quindi confermato" anche per chi lavora da casa. "I controlli sono un'operazione più complicata rispetto alle verifiche sui luoghi di lavoro ma non escludo che ci possano essere. Ad oggi a chi non si vaccina sono precluse anche altre attività, come i trasporti, i ristoranti o i cinema. Quindi c'è anche un altro modo per controllare chi non è vaccinato". Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1, ha risposto alla domanda se anche i lavoratori in smartworking over 50 devono essere in possesso del green pass.

Turismo: Garavaglia, riaprire tutto ad aprile come la Francia

"Dobbiamo fare come la Francia, che ad aprile toglie tutto" per quanto riguarda le restrizioni anti-Covid: e' l'auspicio del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in un'intervista a La Repubblica. "Mi auguro che lo stato di emergenza, che scade il 31 marzo, non sia rinnovato, visto che i numeri migliorano di settimana in settimana", ha aggiunto, "di conseguenza tutte le regole legate a quel provvedimento straordinario decadranno". Per il ministro leghista "sotto una certa soglia di occupazione dei letti ospedalieri, andrebbero tolte tutte le misure, sia per gli italiani che per gli stranieri". Per Garavaglia la decisione sull'obbligo del super green pass per i lavoratori over 50 "e' stata presa quando la curva era in salita esponenziale". "La matematica del liceo ci dice che se una curva cresce rapidamente, altrettanto rapidamente scende. Quindi da ora in avanti verranno prese decisioni che vanno nella direzione opposta", ha aggiunto. "A meta' giugno staremo ancora meglio di aprile. Da qui ad allora dovremo capire se ha ancora senso fare questo vaccino", ha aggiunto, "si tratta di indicazioni che deve dare il mondo della sanita', tenendo conto di quello che dicono Oms e Aifa".

