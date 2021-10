Green Pass, in farmacia da Bologna a Napoli impennata di prenotazioni tamponi

Green Pass, nelle farmacie agende già piene di appuntamenti fino a dicembre per sottoporsi ai tamponi in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo della tessera verde nei luoghi di lavoro

A Bologna, così come a Napoli, si registra un'impennata di richieste nelle farmacie per le prenotazioni di tamponi, comunica il sito di Federfarma. Le farmacie, spiega il presidente Federfarma, Marco Cossolo, si sono rese disponibili a effettuare tamponi fin dall'inizio dell'emergenza pandemica, "anche prima della norma che ne stabilisse un prezzo calmierato. Al protocollo di intesa hanno aderito 7.500 farmacie su 9.000 e in questi giorni sono prevedibili ulteriori adesioni".

Dai dati raccolti risulta che a Bologna le agende delle farmacie siano già piene di appuntamenti fino a dicembre, e molte persone preferiscono prenotare nelle prime fasce orarie della giornata, prima di recarsi al lavoro. "Le farmacie - dichiara Achille Gallina Toschi, presidente di Federfarma Emilia-Romagna - si stanno attrezzando per organizzare e gestire il maggiore flusso dei prossimi giorni, confermato dal netto aumento delle prenotazioni. Siamo in grado di reggere l'urto".

Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli, ha dichiarato: "Sento parlare di 'allarmi' per mancanza di tamponi: posso rassicurare i cittadini napoletani che nelle farmacie aderenti non troveranno alcuna difficoltà nella somministrazione dei tamponi".

Si stanno preparando le farmacie allungando gli orari di servizio e allestendo nuovi spazi. In alcune realtà dei centri più piccoli, il servizio sarà attivo anche durante gli orari di chiusura.