Green Pass, verso divieti per i No Vax. Speranza: "La situazione peggiora"

Speranza: "Subito terza dose per over 40". Green Pass, divieti ai No Vax

Il ministro della Salute Roberto Speranza lancia l'allarme. Per il governo è ormai chiaro che "la situazione sta peggiorando, non si può stare fermi" e sarà inevitabile che "i non vaccinati paghino più di chi ha invece scelto di immunizzarsi". Ieri sera - si legge sul Corriere della Sera - è stata presa la decisione di anticipare al 22 novembre l’avvio della campagna di richiamo per la fascia di età tra i 40 e i 60 anni. Entro il 29 novembre l’Ema dovrebbe dare il via libera al vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Subito dopo l’Italia avvierà la campagna anche per i più piccoli.

L’impennata dei contagi da Covid-19 e il pressing dei presidenti di Regione che non vogliono rischiare nuove chiusure nel periodo natalizio, - prosegue il Corriere - convincono il governo a intervenire. Il decreto che introdurrà anche l’obbligo di richiamo per il personale sanitario e i lavoratori che entrano nelle Rsa, le residenze per anziani, potrebbe essere approvato già la prossima settimana. Bar, ristoranti, cinema, teatri e tutti i luoghi al chiuso potrebbero essere inaccessibili per chi non è vaccinato. Al ministero della Salute lo ritengono ormai «inevitabile». Il rigore che sin dall’inizio della pandemia ha sempre caratterizzato la linea di Speranza, ritorna nel momento in cui c’è il rischio di "vanificare gli sforzi fatti sin ad ora".

LEGGI ANCHE

Covid, Speranza: dal 22 novembre dose booster per 40-59enni