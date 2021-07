Il professor Galli demolisce Letta. "Non ha leadership. Minestra riscaldata"

Il professor Galli demolisce Letta. "Minestra riscaldata"

Il Coronavirus ha reso gli immunologi delle star in Italia. Tra questi spuntano alcuni nomi, ormai noti e sempre presenti in tv. Uno dei più amati e odiati è sicuramente il professor Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive del Sacco di Milano, che domenica scorsa ha compiuto 70 anni. Galli si dice di sinistra da sempre, ma attacca l'attuale classe dirigente.

"Ero un sessantottino - spiega Galli alla Verità - sono andato anch'io in piazza a manifestare, ma non sono mai stato violento. Enrico Letta? E' una minestra riscaldata. Non vedo in nessuno della sinistra una particolare leadership e Renzi non lo considero di quella componente." Galli attacca anche il M5s: "I grillini un faro? Secondo me non sono mai stati più di una lampadina". Il professore affronta anche il tema della sua improvvisa popolarità.

"Ormai - prosegue Galli alla Verità - mi fermano anche per fare i selfie. Premetto che io non sono mai andato in televisione per denaro, per candidarmi, per scrivere libri...Tutta questa disponibilità che do è una grande fatica e mi espone anche ad attacchi beceri, ma d'altronde le persone molto visibili diventano anche molto fastidiose. Quando andrò in pensione non mi vedrete più in tv. Riprenderò i miei hobby, dipingere soldatini e collezionare carte geografiche".