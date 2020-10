Coronavirus

Mercoledì, 14 ottobre 2020 - 17:12:00 Immuni, download al 16%: ok per il tracciamento 8,6 milioni di download per l'app Immuni. Paola Pisano parla di 16 potenziali focolai contenuti

Il ministo dell'Innovazione, Paola Pisano in un question time alla Camera ha dichiarato che "Attualmente sono 8,6 milioni i download dell’app Immuni e 16 i potenziali focolai contenuti dal 1 giugno”. Precisando che:" i dati lo dimostrano, scaricare l’app Immuni è un gesto semplice e sicuro, di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri, in grado di aiutare tutti noi a fronteggiare questa pandemia- continua il ministro Paola Pisano- In un contributo scientifico dell’Università di Oxford e Stanford si è individuato nel 15% la soglia in grado di ridurre le infezioni e i decessi. Oggi abbiamo superato questa soglia dato che il numero di persone che ha scaricato l’app corrisponde al 16% della popolazione italiana con più di 14 anni”, Inoltre il prossimo 19 ottobre l’Italia insieme con Germania e Irlanda darà avvio al sistema europeo di interoperabilità delle app di notifica al rischio di rischio aver contratto il virus.