"Vaccino Covid, più aiuto all'Africa". Ma dubbi sulla sospensione dei brevetti

Ipsos per Amref, vaccino Covid: che cosa pensano gli italiani sull'aiuto vero i paesi a medio e basso reddito, anche in tema di sospensione dei brevetti in vista dell'incontro Omc

Le risposte raccolte nell'indagine "La narrazione sull'Africa" di IPSOS per conto di Amref Italia -parte della più grande organizzazione sanitaria, che si occupa di salute in Africa- contano diversi temi: dal livello di conoscenza sull'Africa, ai concetti più associati ad essa; dalla vicinanza tra italiani e africani, al consumo di cultura africana - musica, libri, cibo - nel nostro Paese. L'indagine è stata condotta tra ottobre e novembre 2021, in vista della dodicesima conferenza ministeriale del Wto (Organizzazione Mondiale del Commercio), che si riunirà a Ginevra dal 30 novembre al 3 dicembre, dove il tema salute sarà al centro del dibattito. Discussione attesa quella della sospensione temporanea dei brevetti, richiesta circa un anno fa da India e Sud Africa, e sottoscritta da oltre 100 Paesi.

Nella sezione "L'Africa nell'attualità: Covid e salute", emerge che 1 italiano su 4 ritiene l'Africa il Continente in cui è più probabile che si sviluppi una variante del virus, al primo posto tra le Regioni del mondo. 4 su 10 ritengono, tuttavia, che tali varianti possano svilupparsi ovunque con la stessa probabilità. Ben 7 italiani su 10 ritengono che i Paesi ricchi dovrebbero contribuire di più alla soluzione dei problemi sanitari e alla tutela della salute dei Paesi più poveri. E nello specifico per 8 italiani su 10, i Paesi ricchi dovrebbero farsi carico dell'immunizzazione dei Paesi africani. Rispetto all'impegno dell'Italia, la quota di coloro che ritengono necessario un maggiore contributo scende al 36%; il 37% ritiene che si stia facendo abbastanza e il 27% che si stia facendo troppo sottraendo risorse ai cittadini. Le responsabilità vengono spostate sull'Europa che potrebbe fare di più per il 67% degli italiani.

In merito ai brevetti, secondo 7 italiani su 10 limitano la produzione dei vaccini e quindi la possibilità anche per le persone dei Paesi più poveri di ricevere la vaccinazione contro il Coronavirus. Tuttavia, 6 su 10 sostengono che i brevetti siano necessari per evitare la produzione incontrollata di vaccini e quindi i potenziali rischi per la salute pubblica.

Solo 2 italiani su 10 sanno che la lingua più parlata è l'arabo; la risposta più frequente invece è l'Afrikaans (37%). Solo 2 su 10 sanno che la religione più diffusa è la Cristiana - ben 6 su 10 credono che sia l'Islam. In merito al tema migrazione 4 su 10 sono al corrente che su 10 stranieri in Italia, 2 sono africani - tuttavia, più di 1 su 2 crede che siano 4 o 6.

Gli italiani, sollecitati, associano l'Africa alla povertà per il 76%, migrazione il 56%, natura il 52%. In fondo alla classifica le parole sviluppo (8%), futuro (7%) e convivenza (3%). In questa seconda parte dell'indagine - vissuto e vicinanza quotidiana - si rileva che il primo punto in comune tra italiani e gli africani è "essere un popolo di migranti" - lo dichiarano 6 italiani su 10. La musica e i libri sono tra i primi canali con cui gli italiani hanno fatto esperienza dell'Africa, segue l'aver mangiato in un ristorante africano. Solo il 13% ha viaggiato verso l'Africa.

Sugli ostacoli all'integrazione degli africani in Italia, 4 italiani su 10 rispondono che il principale è lo sfruttamento sul lavoro. 3 su 10 accusano la mancanza di adeguati programmi di integrazione, tuttavia la stessa quota incolpa la scarsa voglia di accettare usi e consuetudini italiane da parte degli africani. La classifica cambia tra i giovani, decisamente più critici nei confronti del nostro Paese: per 4 su 10, è colpa della chiusura mentale degli italiani, per 3 su 10 gli italiani sono razzisti e, al terzo posto nella lista delle cause che ostacolano l'integrazione, sempre per 3 su 10, non ci sono adeguati programmi di integrazione. "Sconforta che l'idea di Africa sia legata principalmente alla povertà, ma ci solleva la risposta degli italiani sull'impegno che dovrebbero mettere Italia ed Europa nel processo di vaccinazione globale. Il concetto che la pandemia riguarda tutti è entrato nelle case, ci ha idealmente unito.