Mai così pochi morti a febbraio ma l'Italia chiude. DI P. Becchi e G. Zibordi

L’Italia torna a chiudere in zona rossa o arancione scuro quasi tutto, anche le palestre all’aperto, le scuole e i ristoranti a mezzo giorno perché viene detto che il contagio aumenta in modo pericoloso. Pure le elezioni amministrative sono state rinviate.

Ma non aumentano affatto i decessi, che sono da alcune settimane, diciamo per tutto il mese di febbraio i più bassi da tanto tempo mai rilevati. Parliamo dei decessi totali, non solo di quelli “Covid” che sentiamo ogni giorno al telegiornale. Quello che succede è che ora la mortalità complessiva, sia in Europa che in Italia è bassa. Sono mesi che noi citiamo i dati settimanali dell’”Osservatorio Europeo sulla Mortalità”, che tutti possono consultare (clicca qui) dove il sito aggiorna ogni giovedì i dati sulla base dei servizi statistici di tutti i paesi.