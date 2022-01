Maldive, la vacanza da sogno diventa un incubo. 35 italiani isolati da giorni

Maldive, l'isola non è più Covid Free. Molti gli italiani positivi

Le Maldive non sono più Covid free. La conferma arriva dall'avventura che stanno vivendo 35 italiani bloccati da diversi giorni nell'isola. Al momento di rientrare in Italia, - si legge sul Corriere della Sera - come previsto dalla normativa locale e secondo le regole dei cosiddetti corridoi turistici, i viaggiatori sono stati sottoposti a un test antigenico, dopo il quale 12 di loro sono risultati positivi. Un esito confermato poi da un tampone molecolare. Per loro, e altri 24 connazionali che erano stati ospitati nelle stesse stanze, e' scattata la quarantena di 14 giorni prevista per i contagiati e i loro contatti stretti dalla normativa locale anti-Covid.

Ad alcuni vacanzieri in altre strutture di queste isole da sogno, pero', - prosegue il Corriere - sembra andata peggio. "Ci hanno detto che eravamo positivi" dopo un test prima del rientro, hanno raccontano al Tg3 due ragazzi fiorentini rimasti anche loro bloccati, che affermano di essere stati trasferiti in un albergo a Male' e denunciano le cattive condizioni di accoglienza, in attesa di un nuovo test che arrivera' tra non meno di 10 giorni.

