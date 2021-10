No Green Pass Trieste, Forza Italia: "Vietare le manifestazioni per i contagi"

No Green Pass, Forza Italia: "Le manifestazioni di Trieste fanno salire i contagi, vietiamole"

Franco Dal Mas, senatore di Forza Italia e componente della commissione Giustizia, propone un giro di vite sulla protesta dei portuali triestini contro il Green Pass: "Le manifestazioni di piazza di Trieste stanno causando un’impennata di contagi in Friuli Venezia Giulia, in particolare nel capoluogo regionale. La Costituzione tutela la salute come diritto dell’individuo e interesse della collettività".

"La Costituzione prevede anche che le riunioni in luogo pubblico possano essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Favorire, anche se involontariamente, la diffusione del virus tramite assembramenti, per di più senza mascherine, mette a repentaglio la salute della collettività e rappresenta quindi minaccia per l’incolumità pubblica. Il governo valuti di vietare le manifestazioni No Vax e No Green Pass".

Un caso che ha molto fatto discutere è quello di Fabio Tuiach, portuale ed ex consigliere comunale della Lega, risultato positivo dopo aver partecipato alle proteste di piazza, ma il dilagare dei contagi sta causando preoccupazione in tutto il Friuli Venezia Giulia.