No Vax, il folle post: "Cerco positivi per invito a cena, anche a pagamento"

No Vax, una donna di Lemon ha pubblicato su Facebook un annuncio in cui cercava positivi al Covid-19 con cui andare a cena, anche a pagamento

L'8 gennaio è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli over 50 a causa dell'aumento dei contagi di Covid-19 dovuti alla variante Omicron. Per gli inadepienti è prevista una multa di 100 euro (VOTA QUI IL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT). L'obbligo si vocifera potrebbe essere esteso anche agli over 40. Migliaia di italiani ogni giorno sono in coda in farmacia per fare il tampone, diventato ormai un rito durante le feste appena trascorse, e per acquistare le introvabili mascherine FFP2. Non mancano ovviamente gli illeciti per ottenere il tanto agognato Green Pass.

Mentre sale la tensione per la nuova variante Deltacron, fusione tra la Delta e la Omicron, c'è chi resta un accanito oppositore del vaccino e tra i no vax, che minacciano di marciare verso Roma, c'è chi addirittura spera di infettarsi per motivi più o meno oscuri.

No vax, il folle post sui social: "Cercasi positivi per invito a cena. Anche a pagamento. Scrivetemi in privato"

Ha suscitato reazioni contrastanti un post su Facebook di una signora, che si è poi scoperta abitare a Lamon, in provincia di Belluno, nella tarda serata del 6 gennaio. "Cercasi positivi per invito a cena. Anche a pagamento. Scrivetemi in privato", si legge nell'annuncio. L'autrice inizialmente ha parlato di provocazione, senza dare una spiegazione più precisa della sua richiesta, ma ad un utente che le chiedeva "Stai scherzando, vero?", lei ha risposto un secco "No!" con tanto di punto esclamativo

L'obiettivo della donna nell'organizzare una cena tra positivi potrebbe essere quello di ottenere il Super Green Pass senza vaccinarsi. Una volta infettata e poi guarita avrebbe infatti in mano il documento. Resta il fatto che se risultati positivi è obbligatorio per legge sottoporsi alla quarantena e quindi non è possibile uscire dalla propria abitazione senza incorrere in sanzioni anche piuttosto gravi.