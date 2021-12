Obbligo vaccinale per tutti e dosi anche ai bambini: "Bisogna proteggerli"

Covid: una mozione per l’obbligo vaccinale e dosi anche ai bambini, le prese di posizione che faranno discutere

Il senatore socialista Riccardo Nencini intende presentare una mozione per istituire l’obbligo di vaccinazione contro il Covid: "Inutile girarci intorno: i casi Covid crescono e sono destinati ad aumentare e il vaccino è l'unico mezzo che abbiamo per contenere la pandemia. Eppure in Italia si calcolano circa 6 milioni di non vaccinati. Immagino la quantità di contatti che hanno e le conseguenze". La sua iniziativa approderà in aula alla ripresa dei lavori: "Accelerare la terza dose per tutti e obbligare al vaccino, non vedo altra strada. La salute è indice di libertà.

Primario Bambino Gesù: “Vacciniamo i bambini, sta diventando una malattia pediatrica”

Farà altrettanto discutere la presa di posizione di Andrea Campana, responsabile del Centro Covid dell'ospedale Bambino Gesù di Palidoro. Contattato da La Presse, ha esposto una tesi contraria, ad esempio, a quella esposta da Rita Gismondo nell’intervista odierna ad affaritaliani.it: "Bisogna vaccinare i bambini per proteggere i bambini, non per proteggere gli adulti. I più piccoli hanno bisogno di essere protetti perché il Covid-19 sta diventando una malattia pediatrica, interessa un quarto della popolazione pediatrica, anche se la maggior parte dei contagiati non ha bisogno di essere ricoverato".

"Parliamo di numeri più alti dei mesi scorsi, siamo in 'Fase 3', c'è una recrudescenza pediatrica, siamo al 25% rispetto all'1% del primo di marzo 2020".