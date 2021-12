Obbligo vaccinale sul lavoro: una "idea da valutare", per Alessia Rotta (Pd)

Covid, Rotta (Pd): valutare obbligo vaccinale sul lavoro, non è un tabù

"L'obbligo vaccinale per il lavoro non può essere un tabù, ma una strategia da attuare per contenere la nuova variante. Perché se è vero che anche i vaccinati possono contrarre il virus, è altrettanto vero che trasmettono di meno e non contraggono, nella maggior parte dei casi, una malattia severa", lo ha detto Alessia Rotta (Pd), presidente della Commissione Ambiente della Camera, all'"Aria che tira" su La7.

Covid, Rotta (Pd): attenti all'isolamento light, perché nessuno farà più un tampone

"Per quanto riguarda l'ipotesi di isolamento light ritengo si debba stare molto attenti: se togli la quarantena per i vaccinati che hanno avuto un contatto, sostanzialmente abolisci qualsiasi forma di sorveglianza attiva. Perché nessuno più farà un tampone, nemmeno se ha dei sintomi leggeri. E così mettiamo a rischio le persone fragili", ha concluso l'esponente Dem.