Omicron, allarme Iss: "Nuova variante presente nel 28,4% della acque reflue"

Omicron, si rischiano 2 mln di contagi in Italia e Regioni in lockdown

La variante omicron è sempre più dominante e ora a rischio contagio ci sono 2 mln di persone in Italia. Questi gli ultimi dati dell'Iss sul nuovo ceppo sudafricano del Coronavirus che sta provocando una nuova emergenza negli ospedali, sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva. Nonostante la speranza di una minore patogenicità del virus mutato, - si legge sulla Stampa - su cui è molto prudente l’infettivologo Massimo Galli per cui "mancano ancora evidenze scientifiche solide", il rischio di intasare gli ospedali resta alto. Di 2 milioni di positivi in arrivo è la previsione della Fondazione Gimbe, mentre l’Istituto superiore di sanità attesta Omicron al 28,4 per cento dei campioni delle acque reflue raccolti in 98 punti di campionamento di 16 regioni e province autonome.

In tale contesto, secondo le previsioni del matematico del Cnr Giovanni Sebastiani, - prosegue la Stampa - le regioni cambieranno ancora colore. Venerdì Toscana e Umbria potrebbero diventare gialle, mentre la Liguria arancione. Simile destino potrebbe toccare al Piemonte tra una decina di giorni e alle Marche tra meno di tre settimane. Anche se alla fine la congestione degli ospedali fosse minore rispetto all’aumento dei casi, grazie ai vaccini e forse alla minore virulenza di Omicron, l’impatto si inizia ad avvertire e se anche i ricoveri fossero l’1 per cento, prevede il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, "avremmo 20 mila ospedalizzazioni".

