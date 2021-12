Omicron distrugge le vacanze di Natale-Capodanno: via 8 mln di prenotazioni

Omicron, la variante sudafricana distrugge le vacanze di Natale e Capodanno: 24 milioni di persone hanno scelto di non partire

Con la variante Omicron che circola in tutta Europa, molto più contagiosa rispetto alla delta, cresce la preoccupazione in vista delle festività di Natale e Capodanno. Ne fanno le spese, ci dicono i numeri, le vacanze. Se c'è infatti una bella metà di italiani, il 52%, che intende festeggiare il fine anno lontano da casa, con il 24% che ha già prenotato, il 48% ha deciso invece di non muoversi, e ben 8 milioni hanno addirittura cancellato la prenotazione.

Stando ai dati di Demoskopika gli italiani pronti a fare le valigie sono 18 milioni: per 9 su 10 le mete predilette sono italiane. Si aggiunge un 15% di indecisi, che non sa ancora se partire o meno. Mentre sono ben 24 milioni gli italiani che hanno scelto di non spostarsi. Il 12,4% di chi ha deciso di non partire per le festività lo ha fatto per timori legati al Covid e alla variante sudafricana (Omicron). Il 16% (8 milioni) di chi ha deciso di rimanere a casa, ha cancellato la prenotazione proprio dopo le notizie legate alla Omicron.

Vacanze Natale e Capodanno, mete favorite: montagna e città d'arte

Tra coloro che hanno deciso di partire le mete elette sono la montagna e le città d'arte. Secondo Demoskopika la scelta della tipologia di vacanza in montagna è rappresentata da circa un terzo del campione (31%), modalità di risposta immediatamente seguita dalla volontà di conoscere e pernottare in una città d'arte italiana (27,1%). Una quota di italiani ha optato per trascorrere il periodo festivo in campagna (14,3%) o al lago (11,9%). Concludono la classifica il mare (9,6%) e le vacanze termali (6,1%).

