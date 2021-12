Omicron, il paziente zero: "Sono guarito. Non mi sembra una variante violenta"

Omicron, il paziente zero: "Mi hanno fatto passare per un untore"

Il paziente zero della variante Omicron in Italia adesso può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La malattia è alle spalle, non solo per lui ma per tutta la famiglia che era stata contagiata. "Quando ho saputo di essere positivo al Covid - spiega Gianfranco Importuna - mi sono detto che avevo un’arma. È così che vedo il vaccino. Mi sono sentito sereno perché avevo fatto quello che potevo, avevo sfruttato la possibilità che la scienza ci dà per combattere questa malattia. Ho provato dispiacere quando ho letto i commenti social di persone che conoscevo e che puntavano a farmi sentire una specie di untore, ma tutto sommato ho provato a farmi scivolare addosso questa sensazione e ci sono riuscito".

"La prima cosa che ho fatto appena sono guarito? Ho preso la mountain bike - spiega Importuna - e ho fatto un bellissimo giro nei boschi casertani. Io giro in tutta Italia con la bicicletta, ma le assicuro che tutti ci invidiano questi luoghi. La nuova variante non mi ha spaventato. Ho avuto fiducia nell’ipotesi, di cui da subito hanno parlato alcuni scienziati, e che sembra si vada confermando, che si trattasse di una variante più trasmissibile ma meno violenta. Speriamo davvero sia così. Non ho nessuna paura di tornare a viaggiare, tornerò anche in Africa, andrò dove l'azienda riterrà opportuno mandarmi".

