Omicron, il trucco per evitare l'arancione. Sette Regioni in bilico ci provano

Omicron, Piemonte e Calabria in arancione. Altre 5 in bilico

Ormai sono sette le Regioni ad un passo dalla zona arancione in Italia, quella che comincia ad avere il sapore di lockdown, con molte restrizioni previste. Un nuovo balzo in avanti della variante omicron - si legge sulla Stampa - che ad oggi vedrebbe il passaggio in arancione di Piemonte e Calabria, ma che da qui a giovedì, quando il monitoraggio settimanale che decide i cambi di colore rileverà l’ultimo dato, potrebbe scattare anche per Liguria, Sicilia e Valle d’Aosta. Se non questa, la prossima settimana potrebbe essere poi il turno di Veneto e Lombardia. "La direzione è sicuramente quella", conferma il governatore lombardo Attilio Fontana. Che però ha in serbo di calare una carta che altre Regioni potrebbero usare nei prossimi giorni proprio per evitare il passaggio in arancione: non conteggiare tra i ricoveri Covid quelli di chi è positivo ma asintomatico.

E mentre le Regioni - prosegue la Stampa - pensano a come ridurre il tasso di occupazione dei letti Covid che fa scattare le restrizioni, gli esperti vanno in pressing sul governo per chiedere di trasformare in settimanale il quotidiano bollettino dei contagi, magari non conteggiando più gli asintomatici. «Non dice nulla e non serve a nulla, se non a mettere ansia alle persone», ha lanciato per primo il sasso l’infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Palla raccolta al balzo dal sottosegretario alla salute Andrea Costa e dall’epidemiologo del Cts, Donato Greco, che annuncia: "Nel comitato stiamo discutendo se proporlo al governo".

