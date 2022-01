Omicron, Istituto Bill Gates: "In Italia oltre 500 morti al giorno a febbraio"

Omicron, Istituto Bill Gates: "Accelera velocemente. E' imprevedibile"

La variante omicron dilaga ormai su tutto il territorio italiano. Il nuovo ceppo sudafricano del Coronavirus ha sovrastato in poco tempo la delta e adesso è tornata l'emergenza in tutto il Paese, con ospedali di nuovo pieni, sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive. Gli esperti - si legge su Repubblica - sono sospesi tra pessimismo e speranza mentre dagli Usa arriva una proiezione preoccupante. Secondo l’Ihme, istituto dell’Università di Washington finanziato dalla fondazione Gates, il picco dei decessi, che adesso sono tra i 100 e i 200 al giorno, è ancora distante. Arriverà a metà febbraio e potrebbe portare a un numero di morti quotidiane compreso tra 350 e 580 a seconda di quanto sono usate le mascherine ma anche di quanto si rivelerà violenta Omicron. Ma con la nuova variante non è facile fare previsioni. La sua diffusione, ad esempio, pare essere molto più veloce del previsto.

Lorenzo Monasta è un epidemiologo del Burlo Garofolo di Trieste che collabora dall’Italia con Ihme. «L’ipotesi di sfondare la quota 400 decessi non è remota — spiega a Repubblica — potrebbe davvero diventare realtà tra qualche settimana». Il picco dell’epidemia, cioè dei contagi, è stato ipotizzato da molti, anche dall’Ecdc e cioè il Centro europeo per il controllo delle malattie, intorno alla fine di questo mese. "Però potrebbe anche anticipare un po’ anche rispetto alle stime di Ihme, cioè presentarsi tra il 20 e il 30 di gennaio». Succede perché Omicron corre più del previsto, cioè la sua contagiosità sta accelerando la diffusione, cosa che farebbe raggiungere un po’ prima il picco. "Non è escluso che ci si avvicini ai 500 mila casi al giorno, come dice l’istituto dell’Università di Washington — spiega Monasta — L’occupazione dei letti ospedalieri salirà ma non arriveremo ai livelli dei momenti più duri della pandemia".

LEGGI ANCHE

"Vaccino obbligatorio e multe per i No Vax". Confermato. Sei d'accordo?

Governo, Giorgetti volta le spalle a Draghi. "Un altro anno così non si può"