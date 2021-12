Omicron, primo caso autoctono in Italia. "Variante in Italia già da novembre"

Bassetti: "La variante è in Italia da tempo, ma non la cerchiamo"

La variante omicron era in Italia già da prima di novembre. Questa l'ultima scoperta fatta dagli scienziati in seguito al sequenziamento del virus in un ragazzo positivo. Ieri a Roma - si legge sul Messaggero - è stato individuato il primo caso autoctono. Vale a dire che per il contagiato in questione non risultano contatti con soggetti provenienti da paesi in cui la variante è già prevalente o quasi. E quindi di fatto il caso si è sviluppato interamente in Italia. "Era solo questione di tempo. Ma è comunque un campanello d'allarme - spiega Matteo Bassetti, primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova - vuol dire che, anche per chi avesse mantenuto qualche dubbio, non è più possibile pensare che siamo in vantaggio rispetto alla variante".

E infatti - prosegue il Messaggero - dall'assessorato alla Sanità della Regione Lazio fanno sapere che la variante potrebbe girare da molto prima rispetto a quando è stata rilevata ufficialmente attorno alla fine del mese di novembre. "A questo punto è ragionevole pensare che Omicron circolasse in Italia almeno dall'inizio di novembre, forse anche prima - ragiona sempre Bassetti - Un dettaglio che con ogni probabilità ci è sfuggito perché non sequenziamo abbastanza a differenza di Regno Unito e Danimarca".

