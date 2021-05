Pfizer: per niente favorevoli alla rimozione dei brevetti sui vaccini

L'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha dichiarato oggi di non essere "per nulla" a favore della scelta degli Stati Uniti di sostenere la sospensione temporanea dei brevetti dei vaccini contro il coronavirus. Secondo Bourla, che ha parlato con l'Afp, aprire dei siti di produzione del vaccino Pfizer-BioNTech ai di fuori degli Stati Uniti e nell'Unione europea sarebbe complicato per i problemi legati all'approvvigionamento delle materie prime, rischiando di "ridurre il numero di dosi prodotte". Bourla ha poi chiesto di "non disturbare (le operazioni di produzione) con annunci politicamente motivati, con delle promesse vuote".