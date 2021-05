Riaperture, il giorno delle palestre. Obbligatorio il tracciamento sull'app

L'emergenza Coronavirus in Italia continua, ma il governo ha deciso di allentare la presa e visto che il Paese è tornato tutto in zona gialla e il numero dei contagi è in forte diminuzione, c'è stato il via libera per le palestre, con una settimana d'anticipo rispetto al previsto. Da oggi si potrà tornare a fare attività fisica anche al chiuso, dopo un lungo stop durato sette mesi. Con le App - si legge sul Corriere della Sera - si potrà anche «prenotare le lezioni in anticipo». È un obbligo necessario il tracciamento tramite l'apposito dispositivo per «evitare assembramenti» nelle aree comuni e nelle sale dove si svolgono le attività «con impegno fisico elevato» e quindi più a rischio droplets. Gli ingressi devono essere contingentati: si devono assicurare 12 metri quadrati a ciascun sportivo presente all’interno della palestra. Per i corsi di gruppo, ogni partecipante deve avere a disposizione un quadrato di 5 metri. Durante l’attività fisica nelle sale al chiuso è obbligatoria la distanza interpersonale di 2 metri. All’aperto invece si può scendere a 1 metro. In generale, negli spazi comuni, deve essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro.

Le palestre - prosegue il Corriere - devono avere percorsi differenziati di entrata e uscita. All’ingresso è obbligatoria la misurazione della febbre. Si entra solo con la mascherina che deve essere indossata sempre (salvo durante gli allenamenti). I bambini possono essere accompagnati solo da un familiare. È vietato l’uso di phon comuni: ognuno dovrà portarsi da casa il proprio. L’invito è quello di «arrivare già vestiti adeguatamente» e di «evitare di lasciare in luoghi condivisi gli indumenti indossati per l’attività fisica», riponendoli «in buste sigillate, zaini e borse». Spogliatoi e docce devono essere sottoposti a sanificazioni continue. Attrezzi Dopo l’allenamento, l’utente deve obbligatoriamente pulire gli attrezzi con un prodotto igienizzante. È consigliato utilizzare, se possibile, un tappetino proprio.