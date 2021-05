Riaperture, zone bianche "rafforzate" in 12 Regioni. Coprifuoco a mezzanotte

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. Nonostante i numeri in calo i morti giornalieri restano tanti e la campagna vaccinale procede ma non così spedita come auspicato. In questo quadro di incertezza comunque il governo Draghi ha deciso di dare il via alle riaperture, affidandosi al "ragionevole rischio". Dopo aver colorato tutto il Paese di giallo, ci si prepara al nuovo declassamento al bianco, già alcune Regioni sono pronte. Ci sono infatti - si legge su Repubblica - cinque grandi realtà in più, rispetto a quelle attese, dirette verso lo scenario con meno restrizioni, per le quali da venerdì prossimo potrebbe cominciare il conto alla rovescia per il passaggio in bianco. Molise, Friuli e Sardegna, le prime a partire, pensano a una zona bianca “rafforzata”, con il coprifuoco (che non sarebbe previsto) alle 24 e misure anti assembramento. Si vorrebbe permettere l’accesso, in particolare in Sardegna, solo a chi ha il green pass.

Se invece - prosegue Repubblica - si calcola l’incidenza a sette giorni fino a ieri (cioè a partire da mercoledì 19) sono ancora leggermente sopra: la Lombardia è a 50,7, L’Emilia-Romagna a 51,9, il Lazio a 52,2 e il Piemonte, più indietro a 55,3. Visto che il numero di nuovi casi sta scendendo di giorno in giorno, possono riuscire comunque tutte a scendere sotto la soglia con i dati di oggi e domani. Se tutte avranno numeri da bianco, il 14 si aggiungeranno a Friuli, Sardegna e Molise, che dovrebbero diventare di quel colore il 31 maggio, e a Veneto, Liguria, Umbria e Abruzzo, destinati a passarci il 7 giugno. La regola è che si debba avere l’incidenza sotto i 50 casi per tre monitoraggi del venerdì consecutivi prima di spostarsi in quel colore. Le Regioni discuteranno proprio oggi delle caratteristiche della zona bianca. Dopo che per la gialla sono stati previsti importanti allentamenti delle restrizioni, infatti, non ci saranno poi moltissime differenze tra i due scenari.