Scuola, Figliuolo manda militari a fare i tamponi anti Dad. Aiuteranno le Asl

Scuola, Figliuolo schiera l'esercito. Test nelle case degli studenti

Il governo vuole evitare la Dad nelle scuole a tutti i costi. Ecco il diktat partito da Draghi e rivolto ai ministri competenti. Per questo il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Coronavirus, ha deciso - si legge su Repubblica - di schierare l'esercito per andare incontro alle esigenze dei presidi. Laboratori e personale militare per affiancare le Asl nel lavoro sulle quarantene a scuola e fare anche test a domicilio. È necessario fare i tamponi velocemente per chiarire se, dopo un caso di infezione in una classe, ci sono altri positivi o no. Se tutti gli alunni sono negativi, infatti, possono rientrare a scuola e non scatta la Dad, che in questo momento riguarda in Italia circa 8.500 classi.

È tutto da chiarire - prosegue Repubblica - se l’aiuto della struttura militare sarà davvero utile alle Regioni. Al momento c’è un po’ di scetticismo. Erano state le stesse amministrazioni locali a dire, nel corso di una riunione con il ministero della Salute, che non erano più in grado, a causa dell’aumento dei casi e quindi dell’impegno del personale sul tracciamento e i test, di rispettare le regole sulle scuole. La struttura di Figliuolo lavorerà «per incrementare l’attività di verifica rapida di eventuali casi di infezione all’interno di classi/gruppi, e facilitare il proseguimento dell’attività didattica in presenza». Si useranno militari messi a disposizione dal ministero della Difesa, coordinati dal Comando operativo di vertice interforze.

