Scuola, garante privacy coi presidi: "Non devono verificare scelta sanitaria"

Scuola, garante privacy coi presidi: "No a verifica scelta sanitaria"

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Torna a preoccupare soprattutto la situazione negli ospedali, tornati sotto pressione sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. La campagna vaccinale ha subito un deciso rallentamento nel mese di agosto e da settembre con la riapertura delle scuole i rischi potrebbero aumentare. Il green pass sarà obbligatorio per il personale scolastico, ma il garante della privacy si schiera dalla parte dei presidi. "Controllo elenchi no vax da parte dei dirigenti scolastici? Questa soluzione - spiega a Repubblica Pasquale Stanzione - solleva più d’una perplessità, non solo in termini di privacy ma anche di ragionevolezza della misura. In tal modo, ad esempio, non si potrebbe accertare se un vaccinato nel frattempo si è contagiato, vanificando il senso del Green Pass".

"E per quanto riguarda i certificati di esenzione, - prosegue Stanzione a Repubblica - servono cautele per evitare la rivelazione di dati sanitari e patologie. Ma, al di là di questi aspetti, non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali e della condizione sanitaria da parte dei dirigenti scolastici: devono limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida". Perplessità anche per l'ipotesi dell'autocertificazione. "Anche in questo caso, questa forma di attestazione non è attualmente prevista dalla normativa vigente. Se venisse introdotta per legge, ci si dovrebbe comunque limitare alla sola certificazione dell’assenza di condizioni che impediscono l’ingresso a scuola, senza riferimento a dati ulteriori".