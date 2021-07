Cristiano Ronaldo, sorella ricoverata per Covid: "Non sono vaccinata"

Sorella Ronaldo Covid: Katia Aveiro è ricoverata in ospedale per una polmonite dovuta al Coronavirus. Non era vaccinata

Katia Averio, sorella di Cristiano Ronaldo, è ricoverata all'ospedale di Funchal da venerdì per una polmonite dovuta al contagio da Covid-19, a cui era risultata positiva circa 10 giorni fa. E' stata lei stessa a dare la notizia tramite il suo profilo Instagram. “Siccome le notizie viaggiano veloci , e per rispetto di chi mi segue, condividerò con voi la verità: dal 17 luglio sono positiva, sono stata in isolamento domiciliare, con pochi sintomi ma rispettando il protocollo come vuole la legge. - ha scritto nelle sue Stories - Tutti a casa hanno preso il virus tranne mia madre (grazie a Dio). I video che ho girato per strada erano stati fatti prima della positività. Purtroppo da venerdì scorso, il 23, sono peggiorata”.

Sorella Ronaldo Covid: "Non ho fatto il vaccino, tra i positivi con sintomi gravi c'è anche chi lo ha fatto"

Katia Aveiro ha poi aggiornato i suoi follower sul proprio stato di salute: "Ho preso la polmonite a causa del maledetto virus, insomma sono stata ricoverata in ospedale e qui mi sto riprendendo, grazie a Dio e grazie all’ospedale di Funchal con un’équipe medica meravigliosa". La sorella di Crisitano Ronaldo, nota per le sue posizioni anti-vaccino, ha poi aggiunto: "Sto guarendo e mi libererò da questo... Sui vaccini: non l’ho fatto, ma ora questo è quello che mi interessa meno... Nel mio gruppo di positivi c’erano persone vaccinate e hanno avuto ricoveri e sintomi molto forti: non mi va di discutere, al momento quello che mi interessa è la guarigione mia e di quelli che sono in questa situazione come me".