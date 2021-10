Tamponi 72 ore di validità? Orlando: "Non decidono i governatori"

"Non possono essere i governatori a decidere se un tampone è efficace 48-72 ore, lo devono dire gli organi tecnico scientifici”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24 risponde alla richiesta dei governatori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, di allungare la durata dei tamponi rapidi da 48 a 72 ore nelle aziende (puoi leggere qui la notizia).

“Io non penso che dobbiamo affidare la discussione relativa alla durata dei tamponi rapidi per le aziende alla discrezionalità politica, messuno tifa per una soluzione o per l’altra, questo tema non può e non deve diventare oggetto di dibattito politico”, ha aggiunto Orlando.