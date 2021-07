Vaccini, 17 mln di persone scoperte sopra 12 anni: il 31%. Il dato che allarma

Vaccini, 17 mln di persone scoperte sopra 12 anni. Il dato che allarma

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. La variante delta avanza inesorabile e i contagi sono in forte e rapida risalita. La terza ondata è ormai arrivata, bisogna solo cercare di fronteggiarla. Lo scudo è il vaccino, ma la campagna si è praticamente fermata, ormai si prenotano quasi esclusivamente i richiami, ma le prime dosi sono ai minimi. Sono circa 17 milioni le persone - si legge su Repubblica - che non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino. Si tratta di circa il 31% dei 54 milioni di over 12, cioè di coloro per i quali è indicata la somministrazione. In 27 milioni (il 50%) hanno già completato il ciclo. Mentre 10 milioni di cittadini hanno avuto una sola dose, che contro la Delta non può molto, e aspettano di fare il richiamo.

Ci sono - prosegue Repubblica - open day che vanno quasi deserti e portali di prenotazione senza richieste. Ci sono ancora 2,2 milioni di persone con più di 60 anni completamente scoperte. Se si ammalano rischiano più degli altri di finire in ospedale. Tra i 12 e i 29 anni sono circa 6 milioni su 10,5 a non aver fatto neanche una dose. La prospettiva per la riapertura delle scuole non è molto buona, visto che solo il 28% di chi ha tra 12 e 19 anni ha ricevuto una o due somministrazioni. Dalla Fimp, il principale sindacato dei pediatri, il segretario Paolo Biasci fa notare che «a metà marzo abbiamo siglato un accordo con il ministero per occuparci delle vaccinazioni dei più giovani. Purtroppo siamo partiti dopo, cioè da poco tempo, e certe Regioni sono ancora ferme. Se ci coinvolgevano prima avremmo avuto coperture più alte».