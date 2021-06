Vaccini, a forma di pillola da sciogliere in bocca. Più di un'idea. Lo studio

Il Coronavirus in Italia e nel mondo continua a far paura. Lo dicono i dati dei contagi e il numero di morti, ma grazie al vaccino l'emergenza nei Paesi più avanti con la campagna di immunizzazione sta drasticamente diminuendo di intensità. Un'università del Minnesota - si legge sulla Verità - sta studiando un farmaco, contenente il vaccino da sciogliere in bocca, tipo pastiglia. L'idea è quella di inserirlo all'interno di un materiale simil ostia forgiata a capsula che, se posizionata sotto la lingua, si possa sciogliere.

Lo studio, pubblicato sulla rivista medica Journal of Controlled Release, dimostra che sarebbe così garantita un'efficace conservazione dei vaccini e una somministrazione più semplice. Si tratterebbe di una cialda composta da polimeri con caratteristiche tali da veicolare i farmaci a livello delle mucose dell'apparato gastrico. Se lo studio dovesse portare a risultati concreti, segnerebbe una svolta epocale, facilitando la vaccinazione di massa. Ma la ricerca è ancora in fase sperimentale, servirà del tempo per capire se la cosa è realmente fattibile.