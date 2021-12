Vaccini, allarme Spallanzani e Sacco. "Mai stati aggiornati alle varianti"

Vaccini, attacco alle Big Pharma: "Hanno solo pensato ad arricchirsi"

La variante omicron del Coronavirus in Italia e nel mondo avanza molto velocemente, ma altrettanto non stanno facendo le case farmaceutiche per perfezionare i vaccini in seguito ai nuovi ceppi del virus, che proteggono dalla malattia grave ma non abbastanza come si sperava. Così - si legge sul Fatto Quotidiano - dalla comunità scientifica sale la richiesta alle case farmaceutiche di aggiornare i vaccini, che hanno ridotto i rischi del Covid, assicurano profitti miliardari ma sono stati concepiti molto prima della variante Delta e della Omicron. Ha cominciato ieri mattina Francesco Vaia, il direttore dello Spallanzani di Roma: "Non consentire a tutto il mondo di vaccinarsi, superando la logica del brevetto e del profitto fuori controllo, e non aggiornare ancora i vaccini alle varianti si sono dimostrate scelte tragiche e sciagurate".

Poi Massimo Galli, - prosegue il Fatto - ex direttore delle Malattie infettive al Sacco di Milano: “Questo virus ci ha dimostrato, nell’arco di un anno solare, di aver tirato fuori tre varianti una più diffusiva dell’altra". Se "i prodotti a vettore virale sono più o meno usciti di scena come vaccini strategici – ha ricordato - per rimanere tali quelli a mRna hanno bisogno di aggiornamento". Ancora più netta Maria Rita Gismondo, direttore della Microbiologia sempre al Sacco: i vaccini attuali sono stati pensati per "il virus 'nonno' quello di Wuhan", ora invece "dobbiamo pretendere vaccini nuovi perchè le nuove varianti non sono coperte come dovrebbero".

LEGGI ANCHE

Morti non vaccinati, Codacons pronto a denunciare Draghi per procurato allarme

Pensioni aumenti dal 2022. C'è la cifra: ecco quanti soldi in più al mese