Vaccini, con Figliuolo cambiano le regole.Addio primule, punture al drive-in

Il Coronavirus continua a far paura. Per questo il neo commissario all'emergenza Figliuolo ha deciso di accelerare e cambiare le regole per i vaccini. Il primo passo di discontinuità rispetto ad Arcuri è il no deciso alle strutture a "primula", le iniezioni si faranno utilizzando le caserme tramite il sistema del drive-in. Si utilizzerà - si legge sulla Stampa - la stessa modalità adottata per i tamponi. Al centro vaccinale dell’ospedale Baggio di Milano, è stata infatti allestita dall’esercito la prima struttura di questo tipo per la somministrazione delle dosi a persone con difficoltà motorie, che aspettano a bordo delle auto il proprio turno. L’iniziativa sarà replicata, in accordo con le Asl che ne fanno richiesta, in altri drive-in già allestiti dalle Forze Armate per i tamponi. La linea del generale Figliuolo, insomma, è quella di estendere modello e organizzazione delle forze armate all’interno del commissariato all’emergenza di cui è alla guida.

Sotto esame - prosegue la Stampa - anche le modalità per poter disporre al meglio della gran parte dei 300 mila volontari della Protezione civile e dei 1.700 militari coordinati dal Comando Operativo Interforze impegnati ogni giorno per le operazioni di trasporto, distribuzione e somministrazione dei vaccini. D’ora in poi dovremo aspettarci una grande cooperazione tra esercito e Protezione civile con la super visione di Figliuolo. Non è neppure escluso che non si assista a una nuova distribuzione delle deleghe sulla gestione della pandemia, come ad esempio quella per la distribuzione dei vaccini, che potrebbe essere, completamente e non solo in parte, assegnata alla Protezione civile.