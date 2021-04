Vaccini, da metà maggio prenotazioni per gli over 30.Regioni senza più vincoli

Vaccini, da fine maggio prenotazioni per gli over 30.Regioni senza più vincoli

Il Coronavirus in Italia continua a far paura, ma arrivano novità importanti per quanto riguarda i vaccini. Il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza, ha indicato la strategia del governo per le future iniezioni. Il criterio anagrafico sarà rigorosamente seguito fino ai 60 anni. Poi, - si legge su Repubblica - forse già nella seconda metà di maggio, quando anche l’ultima fascia d’età ritenuta a rischio grave avrà ricevuto la prima dose, si spariglieranno le carte e toccherà agli over 30. Si tornerà alla categorie essenziali, di certo, ma poi sarà una sorta di liberi tutti e ogni Regione potrà decidere di vaccinare anche per categorie, privilegiando i settori che ritiene più esposti o strategicamente prioritari per la ripresa economica dei territori. Campania, Sicilia e Sardegna, appena sarà loro consentito, procederanno con la popolazione delle isole minori per renderle prima possibile Covid free e puntare sulla ripresa del turismo.

Ma si ritroveranno, - prosegue Repubblica - così come la Toscana, anche con magistrati e avvocati (anche loro sospesi) a pretendere di passare avanti agli altri. La Liguria, invece, ha già fatto sapere che recupererà subito con insegnanti e forze dell’ordine. Nella fascia d’età tra i 30 e i 59 anni, 25 milioni di persone, la platea più vasta (il 39 per cento) della popolazione vaccinabile del Paese, si procederà diversamente da quanto fatto finora. Il commissario per l’emergenza, Figliuolo, rassicurato dall’arrivo di 17 milioni di dosi di vaccino a maggio (buona parte delle quali aggiuntive di Pfizer), guarda già alla seconda fase del piano. Quella che dovrebbe arrivare a garantire un’iniezione anche ai trentenni entro l’estate.