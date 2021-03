Vaccini, Figliuolo annuncia l'arrivo di quasi 3 mln di dosi prima di Pasqua

Vaccino: Figliuolo, attesi 2,8 mln di dosi entro il 3 aprile. Un milione Pfizer, mentre Astrazeneca e Moderna... I numeri dei nuovi vaccini

"Arriveranno nella settimana che va dal 29 marzo al 3 aprile, perche' il trimestre finisce in quella settimana, oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi Moderna e oltre un milione 300 mila AstraZeneca, e questo e' il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che consenta di utilizzare appieno gli hub che stiamo andando a costruire. Non esiste alcuna disparita' tra le regioni". A dirlo il commissario nazionale per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo in visita all'hub di Messina. "Oggi - ha detto - abbiamo sul piatto 11 milioni di dosi di vaccino: ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento, abbiamo superato ottime percentuali, l'altro ieri 245 mila... sono dati da consolidare, ieri 237 mila, ma probabilmente supereremo le 240 mila... quindi siamo allineati al piano".

VACCINO: FIGLIUOLO "SUL PIATTO LA SOMMINISTRAZIONE DI 11 MLN DI DOSI"

"Sul piatto abbiamo la somministrazione di 11 milioni di dosi in Italia che sono in distribuzione equamente in tutte le regioni". Ha esordito cosi' il commissario nazionale per l'Emergenza, il generale Francesco Paolo FIGLIUOLO, in visita alla Fiera di Messina, prima tappa del suo tour in Sicilia. "In accordo con le autorita' sanitarie locali - ha aggiunto - abbiamo deciso di allestire in tempi brevi un altro hub per la citta' di Messina al Palarescifina, palazzo dello sport gia' in ottime condizioni, che potrebbe essere pronto dopo Pasqua: cio' consentira' di accelerare la vaccinazione di massa".