Vaccini, in Basilicata la "task force". Ma sono solo 1 medico e 2 infermieri

L'emergenza vaccini continua in tutta Italia, la campagna procede a rilento a causa di vari fattori, tra cui le poche dosi a disposizione e l'organizzazione non ottimale delle Regioni. Il Coronavirus però continua la sua corsa, con il numero di contagi che cresce e le varianti che ormai dilagano in tutto il Paese. A preoccupare è soprattutto il numero dei morti, tornato a livelli allarmanti. Alcuni governatori in difficoltà hanno chiesto aiuto al commissario per l'emergenza Figliuolo. Si tratta della Basilicata e del Molise. Ma la task force in arrivo - si legge sul Fatto Quotidiano - sarà composta solo da 1 medico e 2 infermieri.

“Ho appena sentito il generale Figliuolo - spiega il presidente della Basilicata Bardi - dall’inizio della prossima settimana il medico e i due infermieri che abbiamo richiesto saranno a Potenza. Grazie a questa unità potremo fare 72 inoculazioni in più ogni giorno ai più fragili”. L'altra Regione che ha chiesto aiuti è stata il Molise. Donato Toma, il presidente della regione commissariata da tempo, potrà avvalersi da subito del team spedito da Figliuolo. Anche se la mission non è nota neppure a lui che pare spaesato. “Sappiamo che andranno da chi non può muoversi. Maggiori dettagli si avranno appena arriveranno in Protezione civile”.