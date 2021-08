Vaccini, minacce ai medici dai no vax. Lista infinita di esami per l'esenzione

Minacce ai medici dai no vax. Lista infinita di esami per l'esenzione

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Torna lo spettro delle zone gialle, con tre Regioni già a rischio a partire da lunedì prossimo. Si tratta di Sicilia, Sardegna e Calabria. La variante delta ormai la fa da padrona ovunque nel nostro Paese e gli ospedali sono tornati ad essere sotto pressione, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. La campagna vaccinale, complici le vacanze estive, procede a rilento. Ma ci sono ancora milioni di persone che il vaccino non lo vogliono fare, tra questi diversi insegnanti e genitori di studenti, che - si legge su Repubblica minacciano i medici per ottenere il green pass. "Le maggiori pressioni arrivano - spiega Scotti, rappresentante dei medici - da genitori di figli adolescenti, probabilmente appartenenti a quello zoccolo di cinquantenni non vaccinati di cui tanto si parla. Ma la richiesta arriva soprattutto dal personale scolastico. Spesso si tratta di persone confuse più che di no vax. «Se noi firmiamo un certificato di questo tipo per una patologia o un fattore di rischio che non è stato indicato dal ministero facciamo un falso ideologico".

È un testo standard - prosegue Repubblica - quello che stanno ricevendo in questi giorni da centinaia di assistiti i medici di famiglia. Soprattutto al nord, Lombardia e Veneto in primis, ma anche al centro e al sud, sono tanti i pazienti che vogliono farsi prescrivere accertamenti. Sperano, se qualcosa va storto, di ottenere l’ambita esenzione dalla vaccinazione. In questo modo intanto non si sottoporrebbero alla somministrazione, che fa paura a molti di loro, e inoltre e soprattutto avrebbero comunque il Green Pass, come previsto dal ministero nel caso delle persone che per motivi di salute non possono fare il vaccino.