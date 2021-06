Vaccini, over 60 seguono Draghi. "AstraZeneca non lo vogliamo, fateci il mix"

Vaccini, over 60 seguono Draghi. "Az non lo vogliamo, fateci il mix"

Il Coronavirus in Italia continua a far paura nonostante tutti gli indicatori siano ormai in calo da tempo. Preoccupa la variante delta, troppo poco setacciata nel nostro Paese e che sta mettendo in ginocchio la Gran Bretagna, anche ieri registrati 16 mila nuovi casi. Ma è allarme anche per la campagna vaccinale, che ha subito un rallentamento in seguito alle dichiarazioni contrastanti sul mix di vaccini e su AstraZeneca. Adesso anche gli over 60, sulle orme del premier Draghi - si legge su Repubblica - chiedono di poter fare il mix di vaccini e rifiutano la seconda dose di AstraZeneca. Le Regioni non hanno una linea comune.

Piemonte e Campania - prosegue Repubblica - hanno già capitolato: facciano il vaccino che vogliono basta che lo facciano. Il Veneto ha scelto la strada della last call via lettera inviata a casa, il Lazio si appella ai medici di base, la Lombardia apre le braccia e affida a Guido Bertolaso. Sono passati ormai tre mesi dall’apertura delle prenotazioni per i sessantenni e, a questo punto, l’ipotesi più realistica è che il milione e trecentomila che ancora mancano all’appello non vogliano proprio vaccinarsi: due su dieci non hanno ricevuto neanche la prima dose, solo quattro su dieci hanno completato il ciclo. Sono cifre che non lasciano tranquilli la struttura commissariale e il ministero della Salute