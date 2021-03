“Vaccino AstraZeneca, con lo stop ci saranno centinaia di morti in più"

Vaccino AstraZeneca: Galli, stop campagna fara' molti piu' danni

"Lo stop della campagna vaccinale fara' molti piu' danni di quanti possano fare le vaccinazioni", è quanto ha affermato Massimo Galli, primario del Dipartimento di malattie infettive del "Sacco" di Milano, intervenendo ad Agorà su Raitre. "In una situazione in cui dobbiamo vaccinare tutti il prima possibile per evitare che la gente muoia - ha spiegato Galli - lo stop non fara' per niente bene al vaccino in questione e ad una organizzazione che fatica a decollare per mancanza di dosi".

Vaccino AstraZeneca: La Vecchia, stop campagna costa centinaia decessi

Dello stesso parere Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica ed Epidemiologia all'Universita' Statale di Milano: "La strategia ci cautela scelta dall'Europa e' logica, ma nella migliore delle ipotesi, se anche un giudizio positivo dell'Ema arrivasse giovedi', avremo perso una settimana di campagna vaccinale, circa un milione di dosi. E questo rallentamento portera' a centinaia di decessi in piu'", ha commentato a Radio anch'io su Radio Rai1. "E' una macchina complessa, va rimessa in piedi - spiega La Vecchia - Quel che e' certo che tre mesi di campagna di vaccinazione di massa hanno permesso di salvare migliaia di cittadini".

Covid: La Vecchia, restrizioni andavano decise prima

Secondo La Vecchia, "la curva del contagio ha un andamento naturale, dopo 40-45 giorni tende a scendere". Le restrizioni adottate "accelerano questa discesa ma sarebbero state decisamente piu' utili se fossero state prese prima, diciamo a meta' febbraio. Anche se non era facile", ha concluso La Vecchia.