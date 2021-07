Vaccino Covid, il 40% della popolazione italiana è immunizzata

VACCINO COVID/ IN ITALIA OLTRE 54 MILIONI DI PERSONE CON LA PRIMA DOSE

Sono 54.927.832 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 90,1% del totale di quelle consegnate, pari finora a 60.989.653 (nel dettaglio, 41.019.070 Pfizer-BioNTech, 5.940.681 Moderna, 11.775.295 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.254.607 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 21.593.307 il 39,98% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 06:12 di oggi.