Vaccino, Pfizer chiederà ok per 3° dose: anticorpi aumentano 5-10 volte

Vaccino, Pfizer chiederà ok per 3° dose: livello anticorpi aumenta 5-10 volte

Pfizer e BioNTech hanno spiegato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l'Ema nella Ue, l'autorizzazione per la terza dose del vaccino anti Covid. La casa farmaceutica pensa all'inoculazione aggiuntiva dopo i dati di sperimentazioni che mostrano il forte aumento del livello di anticorpi: una terza iniezione aumenta il livello degli anticorpi da 5 a 10 volte contro il ceppo originario e la variante Beta rispetto alle prime due dosi. Pfizer e Biontech ritengono che una terza dose di vaccino abbia "il potenziale per preservare i più alti livelli di efficacia protettiva contro tutte le varianti attualmente noti, tra cui Delta"

COVID: PFIZER CHIEDERA' ALL'FDA AUTORIZZAZIONE PER TERZA DOSE

PFIZER-BioNTech ha annunciato l'intenzione di chiedere all'Fda, l'autorità del farmaco americana, l'autorizzazione per una terza dose del vaccino contro il Covid per dare "una protezione ancora maggiore" alla popolazione. In un comunicato, l'azienda farmaceutica ha spiegato che esistono "dati incoraggianti", che saranno resi pubblici nelle prossime settimane, sulla dose supplementare del vaccino, che aumenterebbe il livello di anticorpi da cinque a dieci volti se somministrata sei mesi dopo la seconda dose. "PFIZER-Biontech ritiene che una terza dose potrebbe essere di beneficio entro i 6-12 mesi successivi alla seconda dose per mantenere livelli più alti di protezione", si legge nella nota.

Vaccino: aggiornamento Italia, superati 56 mln somministrazioni

Sono 56.047.948 le dosi di Vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l'88,9% del totale di quelle consegnate, pari finora a 63.046.538 (nel dettaglio, 43.065.615 Pfizer-BioNTech, 5.940.806 Moderna, 11.775.510 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.264.607 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 22.481.441, il 41,62% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 06:08 di oggi.