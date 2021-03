Vaccino, Figliuolo: "Arrivano 3 mln di dosi". Intesa per iniezioni in farmacia

Vaccino, Figliuolo: "In arrivo 3 mln di dosi. Anche con l'esempio di Genova l'Italia ce la fa"

Figliuolo conferma per la fine mese, cioè tra uno o due giorni, l'arrivo di circa tre milioni di dosi, che "ci porteranno a un totale da inizio campagna di 14 milioni e 170.000 dosi, rispetto allo stimato iniziale di 15,6 milioni, ma che è di più rispetto ai cali che inizialmente avevano paventato le aziende. E di questo ritengo si debba dare atto all'intervento del nostro primo ministro".

"Io credo che l'Italia, prendendo esempio anche da quel che si fa a Genova, ce la fa". Così il commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, intervenendo all'apertura del maxi hub di vaccinazione alla Fiera di Genova. "Come italiani siamo spesso tacciati come il popolo che taglia i nastri - ha sottolineato il generale - Ma oggi qui non c'è nessuna passerella: abbiamo visto inoculare vaccini".

Il commissario per l'emergenza Covid ha evidenziato che "stiamo facendo un intervento di verifica nelle regioni, al solo scopo di vedere che quanto immaginiamo in fase di pianificazione sia realtà, e nel caso ci fossero scostamenti dal piano, prendere correttivi. Ci sono cose da migliorare, certo, anche criticità. Noi dobbiamo far arrivare i vaccini bene: domani, ad esempio, arriverà in Liguria la quota parte del milione di Pfizer che già sono arrivati questa notte in altre regioni. Poi bisogna essere in grado di inoculare, facendo priorità i più fragili e anziani". Per la Liguria, è prevista una media di 13mila e 200 vaccini al giorno, ha ricordato Figliuolo, "i numeri di questo hub mi danno la certezza di dire al premier che con la Liguria ci siamo".

Curcio: "Serve norma di guerra come l'impiego delle farmacie"

"Questo è un territorio che ha un sistema di Protezione Civile estremamente sviluppato, estremamente pronto ed estremamente generoso e queste caratteristiche le vedo anche in una materia che è veramente concorrente. Nessuno ha in mano da solo la responsabilità di questa filiera: o ognuno fa un pezzettino o non usciamo. E la Liguria il suo pezzettino lo sta facendo come si deve". Lo ha detto il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, intervenendo all'apertura del maxi hub alla Fiera di Genova. "I famosi 500 mila vaccini al giorno, che è il nostro obiettivo nazionale, lo possiamo raggiungere se ognuno farà il proprio pezzettino regionale e locale. Siamo in guerra e serve forse qualche norma di guerra? Mi pare che qualcosa si stia già facendo - ha sottolineato Curcio - sull'impiego ad esempio delle farmacie, è stata fatta una norma. Così come è stata fatta una norma per sbloccare l'attività degli infermieri al di là di quello che fanno ordinariamente. Tante cose noi siamo pronti a recepire per risolverle tecnicamente. Fateci vedere le best practice, ma fateci vedere anche dove sono le criticità, così riusciamo a intercettarle bene lavorando insieme".

Firmato l'accordo per vaccinare anche in farmacia

"Ho appena firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. La campagna di vaccinazione è la vera chiave per chiudere questa stagione cosìdifficile. Oggi facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza.

E' riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari ad euro 6,00 per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale. E' demandato ad appositi accordi con le Regioni e le Province autonome il riconoscimento, a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei dispositivi di protezione e dei materiali di consumo, e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle Amministrazioni territoriali. Lo prevede l'Accordo quadro tra governo, regioni-ppaa, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SarsCov2.