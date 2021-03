Vaccino Sputnik, è accordo: lo produrranno Italia, Francia, Spagna e Germania

Il Fondo sovrano russo (Rdif) ha annunciato che gli accordi di produzione per il vaccino Sputnik V contro il Covid-19 sono stati raggiunti "con aziende in Italia, Spagna, Francia e Germania", in attesa della sua approvazione nella Ue.

"Attualmente sono in corso ulteriori colloqui per aumentare la produzione nell'Ue. Questo ci permettera' di iniziare a rifornire il mercato unico europeo con lo Sputnik-V non appena sara' approvato dall'Agenzia europea dei medicinali", afferma il capo del fondo Kirill Dmitriev in una nota.

Vaccino, Ue: al momento no negoziati per lo Sputnik V

"Al momento non sono in corso colloqui con i produttori del vaccino russo Sputnik V". Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione europea sulla possibilita' che l'Ue inserisca nella sua strategia vaccinale anche il vaccino russo. "Quella di estendere il portfolio e' una decisione che possono prendere insieme Commissione e Stati membri", ha aggiunto.