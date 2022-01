Vaccino obbligatorio da febbraio in Austria. Per i No Vax multe fino a 3.600€

Il Ddl verso il disco verde del Parlamento di Vienna

Mentre negli Stati Uniti la Corte Suprema lo ha appena nelle grandi aziende con oltre 100 dipendenti, (misura preparata dalla Casa Bianca), l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 invece entra in vigore per gli over 18 in Austria dal primo febbraio: chi tra i maggiorenni non si farà inoculare rischierà multe tra i 600 e 3.600 euro, in caso di recidiva. Lo ha annunciato il cancelliere Karl Nehammer in conferenza stampa. "Come previsto, renderemo obbligatoria la vaccinazione all'inizio di febbraio" per gli over 18, ha ricordato Nehammer.

"E' un progetto delicato", ma "conforme alla Costituzione", che richiede "una fase di adattamento" che permetta di vaccinare i recalcitranti "fino a metà marzo", ha precisato. "In seguito verranno effettuati controlli" e non essere vaccinati costituirà sarà un "reato" passibile di "sanzioni" economiche variabili tra 600 e 3.600 euro, in caso di recidiva, ha reso noto il cancelliere.

Ieri, 27.000 persone hanno manifestato a Vienna contro l'obbligo vaccinale, ritenuto una violazione alle libertà individuali. Il disegno di legge sull'obbligo del vaccino in Austria dovrebbe essere adottato giovedì dal Parlamento.