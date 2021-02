Vaccino obbligatorio per viaggiare? L'Ue dice di no. Basta solo un'accortezza

Non ci sara' "un obbligo al Vaccino per chi viaggia" e "sara' possibile anche per le persone non vaccinate continuare a viaggiare sottoponendosi a test e quarantena". Lo ha detto il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, a margine del Consiglio Affari generali. Sul cosiddetto certificato vaccinale, il commissario Ue ha confermato la scelta di "un approccio digitale europeo". "E' molto importante lavorare tutti assieme allo stesso tipo di certificato digitale per uso medico e poi vedremo nei prossimi mesi se ci sara' la possibilita' di usare tale certificato per alcune agevolazioni sui viaggi".

"Un'altra lezione che abbiamo imparato (dalla pandemia) e' la nostra dipendenza da alcune materie prime provenienti solo da una manciata di produttori. A volte questi produttori provengono esclusivamente dall'estero". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alle Giornate dell'industria Ue. "Cio' e' particolarmente evidente ora che dobbiamo produrre miliardi di dosi di vaccini a mRNA. Uno degli attuali colli di bottiglia e' legato a due sole molecole sintetiche: se avessimo solo 250 grammi in piu' di queste molecole, dicono le aziende, potrebbero produrre un milione di dosi di Vaccino in piu'", ha spiegato.

"Stiamo lavorando a uno strumento di emergenza per il mercato unico per evitare future interruzioni negli approvvigionamenti. Cio' che abbiamo visto nella prima fase della pandemia nell'Ue non deve piu' ripetersi", ha annunciato. "Diversificheremo le catene di approvvigionamento e creeremo alleanze europee, per essere piu' resilienti nell'approvvigionamento di materie prime", ha evidenziato.