Vaccino Pfizer, il 23 dicembre sarà autorizzato dall’Ema (Fonte Ue)

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) sarebbe pronta ad autorizzare il vaccino contro il coronavirus messo a punto da Pfizer-BioNTech già il 23 dicembre. Lo riporta il tabloid Bild citando fonti della Commissione europea e del governo tedesco. Se il farmaco contro il Covid-19 venisse approvato dall'Ema il 23 dicembre, le vaccinazioni in Germania potrebbero iniziare entro l'anno. Tra le date prese in considerazone, secondo Bild, c'è quella del 26 dicembre. L'Ema aveva programmato la riunione per la valutazione del farmaco il 29 dicembre.

Il ministro della Salute della Germania, Jens Spahn, ha lanciato un appello perché l'Ema anticipi l'approvazione del vaccino Pfizer-Biontech, prevista per il 29 dicembre. “Puntiamo tutto sul fatto che il vaccino sia approvato prima di Natale”, ha detto.

“Non scenderemo a compromessi sulla sicurezza e non eserciteremo alcuna pressione politica sull’Ema a tale scopo”, ha chiarito all’Agi un portavoce della Commissione europea commentando le richieste provenienti dai Governi di Italia e Germania per i tempi di approvazione del vaccino Pfizer/BioNtech da parte dell'agenzia europea per i medicinali.

“L’Ema è un’agenzia indipendente - ha sottolineato il portavoce - e il processo di autorizzazione dei vaccini è solamente nelle loro mani” e dunque “anche le tempistiche dipendono da loro”. L’autorizzazione dell’Ema “arriverà al più tardi il 29 dicembre”, come già annunciato dall’agenzia con sede ad Amsterdam. “Noi siamo pienamente impegnati solo a offrire un vaccino ritenuto sicuro ed efficace dal parere scientifico e indipendente dell’agenzia”, precisa la Commissione Ue.

“Sosteniamo il lavoro fatto dall’Ema durante la pandemia, inclusa la sua rolling review”, ovvero la revisione periodica man mano che arrivano i risultati dei test. “Continueremo a lavorare insieme per proteggere la salute pubblica di tutti i cittadini”, ha concluso il portavoce.